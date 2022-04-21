Естонія та Латвія першими у світі визнали дії росії в Україні військовими злочинами та геноцидом

Рійгікогу (парламент) Естонії на засіданні 21 квітня заслухав виступ голови української парламентської делегації Олени Шуляк і одноголосно прийняв заяву про військові злочини та геноцид росії в Україні. Відповідну інформацію опубліковано на офіційному порталі країни.
Депутат української партії «Слуга народу» Олена Шуляк заявила на засіданні, що сьогоднішнє голосування є історично важливим для України. За її словами, визнання дій росії геноцидом проти українського народу важливе для пам'яті десятків тисяч загиблих, а також для тих, хто зазнав тортур і зґвалтувань.
Після Естонії аналогічну заяву прийняв і Сейм Латвії. У тексті документа йдеться про те, що Латвія висловлює підтримку та солідарність з українським народом, а також вважає вторгнення росії в Україну порушенням суверенітету та територіальної цілісності країни.
Парламенти Естонії та Латвії першими у світі визнали дії росії в Україні військовими злочинами та геноцидом.
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