Естонія та Латвія першими у світі визнали дії росії в Україні військовими злочинами та геноцидом

16:35 21 квітня Київ, Україна

Рійгікогу (парламент) Естонії на засіданні 21 квітня заслухав виступ голови української парламентської делегації Олени Шуляк і одноголосно прийняв заяву про військові злочини та геноцид росії в Україні. Відповідну інформацію опубліковано на офіційному порталі країни.

«Російська федерація здійснила акти геноциду щодо мирного населення, у тому числі на тимчасово окупованих територіях, зокрема, у містах Буча, Бородянка, Гостомель, Ірпінь та Маріуполь, а також у багатьох інших населених пунктах України. Вони полягають у вбивствах, викраденнях людей, депортації, позбавленні волі, тортурах, зґвалтуваннях, а також оскверненні трупів», - йдеться у повідомленні Рійгікогу.

Депутат української партії «Слуга народу» Олена Шуляк заявила на засіданні, що сьогоднішнє голосування є історично важливим для України. За її словами, визнання дій росії геноцидом проти українського народу важливе для пам'яті десятків тисяч загиблих, а також для тих, хто зазнав тортур і зґвалтувань.

«Така кваліфікація злочину веде до незворотного судового розгляду. Від виконавців до володимира путіна», - сказала вона.

Після Естонії аналогічну заяву прийняв і Сейм Латвії. У тексті документа йдеться про те, що Латвія висловлює підтримку та солідарність з українським народом, а також вважає вторгнення росії в Україну порушенням суверенітету та територіальної цілісності країни.



Парламенти Естонії та Латвії першими у світі визнали дії росії в Україні військовими злочинами та геноцидом.