18:58 02 червня Київ, Україна

Естонія готова надати зброю та госпіталь для України, залежно від успіхів військових операцій та потреб.



Міністр оборони Естонії Ханно Певкур поділився цією інформацією в інтерв'ю порталу ERR.



За словами міністра, союзники вже поставили необхідне озброєння для контрнаступу.



Найближчим часом Україна отримає від Естонії ще один польовий шпиталь. Плани на майбутнє обговорюватимуться на наступній зустрічі у форматі Рамштайн.



Міністр також зазначив, що системи протиповітряної оборони є основним пріоритетом, але важливим елементом допомоги також є навчання.



Естонія вже надала допомогу в галузі медицини та снайперської підготовки, і продовжуватиме підтримувати Україну в цих сферах.