Естонія готова відмовитись від фінансування ЄС у разі вступу України

16:00 10 жовтня Київ, Україна

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявила про готовність втратити підтримку Фонду солідарності Європейського Союзу у разі вступу України до блоку.

Про це політик повідомила у коментарі Financial Times.



За словами Каллас, Естонія готова в довгостроковій перспективі втратити доступ до фондів об'єднання, які мають допомогти економіці менш заможних країн ЄС.

"Зрештою, це станеться, але не одразу", - сказала глава уряду.

Водночас прем'єр закликала інші держави Євросоюзу розпочати роботу над бюджетними реформами, які б дозволили приймати нових членів.



Як пишуть журналісти, аналіз Європейського Союзу показав, що з огляду на нинішню бюджетну структуру Україна отримає право майже на 186 мільярдів євро дотацій протягом семи років, що перетворить шість країн, включно з Естонією, із нетто-отримувачів коштів блоку на нетто-платників у бюджет.