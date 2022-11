Чи є у росії законні підстави для перебування в ООН або як припинити членство росії в ООН

А 23 стаття Статуту ООН взагалі не містить посилання на росію як на постійного члена такої Ради Безпеки. І тут слід нагадати, що навіть Статут ООН ніколи не був ратифікований російською федерацією.

Радянський Союз та УРСР ратифікували цей Статут у 1945 році, російська федерація цього ніколи не робила. Просто все сталося 1991 року шляхом заміни таблички з написом СРСР на табличку з написом «російська федерація».Отже, про жодне виключення росії з ООН мови бути не може, просто їх потрібно викинути як тих, хто абсолютно безпідставно перебуває там серед країн-членів.Крім того, на думку авторитетного міжнародного юриста, професора Кембриджського університету та учасника ініціативної групи «Громадський Хаб» Томаса Гранта, вищезгаданим критеріям членства в ООН не відповідає ні росія, ні білорусь, оскільки остання допомагає і сприяє росії в агресії проти України і тим самим дискредитувала себе.Таким чином Україна є єдиним початковим членом ООН, який залишився вірним принципам організації та був частиною СРСР. Тому саме Україна, а не рф чи білорусь, має серйозні претензії на членство в Раді Безпеки ООН замість СРСР.Ініціативна група «Громадський Хаб», до якої входять фахівці з міжнародного права та експерти із зовнішньої політики, створили міжнародну петицію Kick Russia out of the UN! («Геть росію з ООН!», хештег #unrussiaUN) на платформі change.org з вимогою до Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша надати документи, що засвідчують юридичні підстави членства росії в ООН. У разі відсутності таких документів петиція містить вимогу припинити фіктивне членство росії в ООН.