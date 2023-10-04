Є ще близько шести-восьми тижнів гарної погоди для ведення бойових дій - Кірбі

"Але ми знаємо, що контрнаступ не зайшов так далеко і не так швидко, як хотіли б навіть самі українці. Це ще жорстока боротьба на двох основних лініях фронту – одна на Донбасі, інша на півдні – на південь від Запоріжжя. І вони все ще борються щодня", - сказав Кірбі.