Є ще близько шести-восьми тижнів гарної погоди для ведення бойових дій - Кірбі
11:22 04 жовтня Київ, Україна
У Білому домі вважають, що погодні умови не заважатимуть наступу українського війська ще приблизно протягом шести-восьми тижнів.
Про це на брифінгу заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.
"Є ще близько шести-восьми тижнів пристойної погоди — гарної погоди для ведення бойових дій, і ми хочемо переконатися, що українці можуть досягти успіху. Я маю на увазі, що дуже важливо, щоб Україна продовжувала отримувати необхідну підтримку на полі бою", – сказав Кірбі, коментуючи військову допомогу США Україні.
Він додав, що не може говорити про умови на полі бою у якомусь окремому районі та про те, скільки в українських військових боєприпасів.
"Але ми знаємо, що контрнаступ не зайшов так далеко і не так швидко, як хотіли б навіть самі українці. Це ще жорстока боротьба на двох основних лініях фронту – одна на Донбасі, інша на півдні – на південь від Запоріжжя. І вони все ще борються щодня", - сказав Кірбі.
Кірбі додав, що будь-яка перерва у фінансуванні не принесе користі Україні. За його словами, найближчими тижнями буде відносно послідовна і безперервна підтримка України "через повноваження на скорочення".
"Пентагон все ще має у своєму розпорядженні кілька мільярдів доларів, які ще не закінчилися, але вже надані йому президентом у рамках повноважень на скорочення. Отже, ми надаємо допомогу безпеці України приблизно кожні два тижні, і я думаю, що ви побачите, що так буде й надалі протягом наступних тижнів", - сказав Кірбі.
Він додав, що у Білому домі хочуть переконатися, що не буде жодної перерви в тому, що США зможуть продовжувати цей послідовний процес надання підтримки, особливо з настанням осені та продовженням контрнаступу України.
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