ЄСПЛ призупинив розгляд усіх скарг проти України

22:18 02 березень Київ, Україна

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) як винятковий крок призупинив усі процеси та комунікації, які потребують відповіді чи дій з боку українського уряду.



Про це повідомляє прес-служба суду із посиланням на відповідне рішення суддів.



Це безпрецедентне рішення, процедури для якого досі не були передбачені, ухвалене 2 березня на запит українського уряду від 24 лютого, у перший день масштабного російського вторгнення. У ньому Київ просив "зупинити розгляд справ, що стосуються України". ЄСПЛ у своєму рішенні застосував ще ширші послаблення.



Розгляд буде припинено щодо "справ проти України", а не "щодо України". Це означає, що вивчення документів, доказів тощо. у справі України проти Росії, у тому числі ухвалення рішення про прийнятність справи проти Кремля щодо порушень на окупованому Донбасі, продовжуватиметься. Цю справу із притягнення до відповідальності Росії суд розглянув у січні і щодо неї суду залишилося лише ухвалити рішення.



Також Україна матиме змогу ініціювати нові справи проти держави-агресора.



Єдиний тип справ проти України, які теоретично можуть бути розглянуті – це застосування термінових заходів, якщо таку ініціюють громадяни чи інша держава.



У тих справах проти України, де розгляд вже відбувся і залишилося ухвалити рішення – ці рішення будуть ухвалені, але Суд не оприлюднить їх, щоб не відволікати український уряд.



Усі тимчасові ліміти, які раніше були висунуті на адресу України (щодо дій чи відповіді Києва) у поточних чи старих правах, скасовуються.



Призупинення діятиме на необмежений час.





