ЄСПЛ наказав Росії припинити напади та бомбардування цивільних об'єктів в Україні

16:35 01 березень Київ, Україна

Європейський суд з прав людини ухвалив рішення, в якому наказав Російській Федерації припинити напади та бомбардування цивільних об'єктів в Україні.



Україна звернулася до ЄСПЛ напередодні із заявою про введення попередніх заходів відповідно до Правил 39. Суд взяв до уваги поточні воєнні дії та вважає, що вони створюють реальну та постійну загрозу серйозним порушенням права на життя, права на заборону тортур та права на повагу до приватного та сімейного життя.



“З метою запобігання таким порушенням та відповідно до статті 39 Регламенту суд постановляє на користь сторін та належного ведення розгляду наказати уряду Росії утримуватися від військових нападів на цивільне населення та цивільні об'єкти, у тому числі житлові приміщення, автомобілі екстрених служб та інші цивільні об'єкти, що охороняються, такі як школи та лікарні, а також негайно забезпечити безпеку медичних установ, особового складу та аварійно-рятувальних служб у межах атакованої або обложеної російськими військами території», – заявили в ЄСПЛ.