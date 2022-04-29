ЄСПЛ підвищив шанси України в справі проти Росії

Гриф секретності зі справи по МН17 знятий, і за рішенням ЄСПЛ справу по МН17 об'єднано з українською справою, що стосується незаконного вивозу студентів з Донбасу на територію Росії на початку війни 2014 року. Тепер шанси справи України проти Росії збільшено втричі.
Про це заявив заступник міністра юстиції України і уповноважений з питань Європейського суду з прав людини Іван Ліщина в Facebook.
Крім позову Нідерландів, за словами Ліщини, до справи приєднали позов України проти Москви через примусове вивезення учнів і студентів з окупованої території Донецької та Луганської областей в Росію на початку війни.
Представник Мін'юсту зазначив, що таке рішення ЄСПЛ підвищить шанси України, адже до справи України проти РФ приєднали матеріали кримінальної справи по MH17, які раніше були недоступні Києву через таємницю слідства.
"Тепер ці матеріали будуть і в нашій справі. По-друге, приєднання другого заявника до справи підсилює його контекст: порушення прав людини з боку РФ в ході вторгнення на суверенну українську територію", - зазначив він.
За словами Ліщини, це рішення може затягнути розгляд справи України проти РФ, оскільки заява Нідерландів ще не обговорювалася з РФ.
"У будь-якому випадку, ми будемо просити ЄСПЛ прискорити розгляд голландської справи для того, щоб об'єднання заяв, яке Україна підтримує, не привело до затягування розгляду її скарг", - зазначив уповноважений.
Крім позову Нідерландів, за словами Ліщини, до справи приєднали позов України проти Москви через примусове вивезення учнів і студентів з окупованої території Донецької та Луганської областей в Росію на початку війни.
Представник Мін'юсту зазначив, що таке рішення ЄСПЛ підвищить шанси України, адже до справи України проти РФ приєднали матеріали кримінальної справи по MH17, які раніше були недоступні Києву через таємницю слідства.
"Тепер ці матеріали будуть і в нашій справі. По-друге, приєднання другого заявника до справи підсилює його контекст: порушення прав людини з боку РФ в ході вторгнення на суверенну українську територію", - зазначив він.
За словами Ліщини, це рішення може затягнути розгляд справи України проти РФ, оскільки заява Нідерландів ще не обговорювалася з РФ.
"У будь-якому випадку, ми будемо просити ЄСПЛ прискорити розгляд голландської справи для того, щоб об'єднання заяв, яке Україна підтримує, не привело до затягування розгляду її скарг", - зазначив уповноважений.
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