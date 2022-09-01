ЄСПЛ зобов'язав росію забезпечити права полонених захисників України

23 серпня ЄСПЛ у терміновому порядку розглянув клопотання України про дотримання росією прав полонених захисників України та поширив застосування термінових вказівок у міждержавній справі "Україна проти росії (Х)" щодо військовополонених.
Про це повідомляє Міністерство юстиції України.
Про це повідомляє Міністерство юстиції України.
Розглянувши клопотання України, ЄСПЛ зазначив, що у справі Олейниченка проти росії та України надав росії термінові вказівки щодо негайного забезпечення закріплених Женевською конвенцією прав, зокрема, на медичну допомогу.
Ці права охоплюють будь-які запити від імені українських військовополонених, у яких надано достатньо доказів серйозного та неминучого ризику заподіяння непоправної шкоди їхній фізичній цілісності (ст..3 Конвенції) та/або права на життя (ст. 2 Конвенції).
ЄСПЛ зазначив, що надані росії вказівки щодо українських військовополонених продовжують діяти, і зазначив, що вони також застосовуються і в міждержавній справі "Україна проти росії (Х)". Крім того, ЄСПЛ терміново поінформував Комітет міністрів Ради Європи про це рішення.
Ці права охоплюють будь-які запити від імені українських військовополонених, у яких надано достатньо доказів серйозного та неминучого ризику заподіяння непоправної шкоди їхній фізичній цілісності (ст..3 Конвенції) та/або права на життя (ст. 2 Конвенції).
ЄСПЛ зазначив, що надані росії вказівки щодо українських військовополонених продовжують діяти, і зазначив, що вони також застосовуються і в міждержавній справі "Україна проти росії (Х)". Крім того, ЄСПЛ терміново поінформував Комітет міністрів Ради Європи про це рішення.
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