ЄСПЛ зобов'язав росію забезпечити права полонених захисників України

17:22 24 серпня Київ, Україна

23 серпня ЄСПЛ у терміновому порядку розглянув клопотання України про дотримання росією прав полонених захисників України та поширив застосування термінових вказівок у міждержавній справі "Україна проти росії (Х)" щодо військовополонених.



Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

“Рішення ЄСПЛ є підтвердженням того, що суд уважно ставиться до всіх справ, пов'язаних із збройною агресією, незважаючи на те, чи це міждержавна, чи індивідуальна справа. Тимчасові заходи у міждержавній справі України проти росії тепер також охоплюють і права військовополонених», – зазначила заступниця міністра юстиції України Ірина Мудрая.

Розглянувши клопотання України, ЄСПЛ зазначив, що у справі Олейниченка проти росії та України надав росії термінові вказівки щодо негайного забезпечення закріплених Женевською конвенцією прав, зокрема, на медичну допомогу.



Ці права охоплюють будь-які запити від імені українських військовополонених, у яких надано достатньо доказів серйозного та неминучого ризику заподіяння непоправної шкоди їхній фізичній цілісності (ст..3 Конвенції) та/або права на життя (ст. 2 Конвенції).



ЄСПЛ зазначив, що надані росії вказівки щодо українських військовополонених продовжують діяти, і зазначив, що вони також застосовуються і в міждержавній справі "Україна проти росії (Х)". Крім того, ЄСПЛ терміново поінформував Комітет міністрів Ради Європи про це рішення.