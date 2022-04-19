ЄСПЛ на боці України: скарга пенсіонерів ОРДЛО визнана необґрунтованою

21:17 20 листопада Київ, Україна

Європейський суд з прав людини визнав скаргу пенсіонерів про невиплати пенсій, які проживають на території ОРДЛО , необґрунтованою і неправомірною.

Про це 19 листопада повідомив заступник міністра юстиції і уповноважений з питань ЄСПЛ Іван Ліщина в Facebook.



Група пенсіонерів, яка проживає на тимчасово окупованих територіях України, звернулася до адміністративних судів, оскаржуючи постанову Кабміну України №595, якою у 2014 році були зупинені витрати з державного бюджету на соціальні виплати на тимчасово неконтрольованих територіях. Заявники вимагали визнання цього положення незаконним і відновлення їм пенсійних платежів.



"У вимогах про відновлення платежів суди відмовили, тому що заявники звернулися до неналежних відповідачів. Резолютивна частина судового рішення була опублікована в "Офіційному віснику". Заявники зверталися в багато органів з вимогою про відновлення пенсійних платежів на підставі судових рішень, але їм було відмовлено", - зазначив Ліщина.



В ЄСПЛ пенсіонери з ОРДЛО звернулися через порушення права на справедливий суд і права власності в зв'язку з невиконанням судового рішення.



"ЄСПЛ визнав скаргу неприйнятною як таку, що явно необґрунтована. Він посилався, зокрема, на рішення судів у другій справі, ініційованій заявниками, якими їм було відмовлено в скарзі про незаконну бездіяльність при виконанні рішень і зазначив, що заявник не звернувся з позовами про відновлення платежів до відповідних судів", - написав заступник міністра юстиції.