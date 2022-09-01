ЄС має намір розмістити місію з підготовки українських військових у сусідній з Україною країні

18:45 22 серпня Київ, Україна

Польща, Чехія, Великобританія, Франція надають складне озброєння, з яким треба вміти поводитися, для цього ЄС хоче створити тренувальний табір для українських військових, але не на території України, а в одній із сусідніх країн.

Про це повідомив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель

«Створення тренувальної місії планують обговорити на зустрічі міністрів оборони ЄС у Празі наступного тижня. Сподіваюся, її створення схвалять», — додав глава європейської дипломатії.

Раніше НАТО оголосило про намір переозброїти Україну: у довгостроковій перспективі радянські зразки замінять на озброєння стандарту альянсу. Крім того, НАТО збільшить контингент на східному фланзі з 40 до 300 тисяч військових. Також альянс має намір розвивати партнерські зв'язки з Грузією та Боснією та Герцеговиною «для просування спільних інтересів у євроатлантичному світі, стабільності та безпеці».



Після початку бойових дій військову техніку Україні відправили США, Великобританія, Канада та кілька країн ЄС. За даними Кільського інституту світової економіки, обсяги міжнародної допомоги Україні перевищили $75 млрд, із них $34,6 млрд — військова допомога. Серед поставленої зброї було й озброєння зразка НАТО, зокрема, гвинтівки та патрони до них.