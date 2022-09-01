Якщо в Маріуполі влаштують "суд" над азовцями, Україна назавжди відмовиться від переговорів з рф - Зеленський

Ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін розповів, що бойовики збираються незаконно "судити" 23 українських військових з полку "Азов".
За словами Пушиліна, для першого етапу трибуналу, підготовка до якого вже завершується, повністю готові матеріали щодо 80 епізодів нібито злочинів "Азова".
За словами Пушиліна, для першого етапу трибуналу, підготовка до якого вже завершується, повністю готові матеріали щодо 80 епізодів нібито злочинів "Азова".
Всього ж у росії завели понад 1 300 кримінальних проваджень проти понад 400 українських полонених, у тому числі принаймні 220 осіб підозрюють у скоєнні "злочинів проти миру та безпеки людства". Спроби росії судити їх є військовим злочином.
На цю заяву відреагував президент України Володимир Зеленський.
На цю заяву відреагував президент України Володимир Зеленський.
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