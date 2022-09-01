Якщо в Маріуполі влаштують "суд" над азовцями, Україна назавжди відмовиться від переговорів з рф - Зеленський

14:29 22 серпня Київ, Україна

Ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін розповів, що бойовики збираються незаконно "судити" 23 українських військових з полку "Азов".

За словами Пушиліна, для першого етапу трибуналу, підготовка до якого вже завершується, повністю готові матеріали щодо 80 епізодів нібито злочинів "Азова".
"23 особи вже заарештовані і перебувають в інших місцях", - каже ватажок бойовиків.
Всього ж у росії завели понад 1 300 кримінальних проваджень проти понад 400 українських полонених, у тому числі принаймні 220 осіб підозрюють у скоєнні "злочинів проти миру та безпеки людства". Спроби росії судити їх є військовим злочином.

На цю заяву відреагував президент України Володимир Зеленський.
«Зараз у ЗМІ достатньо повідомлень про те, що в Маріуполі готують декорації для абсолютно огидного та абсурдного судилища над українськими захисниками, над нашими воїнами, які в полоні в окупантів… Якщо це мерзенне судилище станеться, якщо наших людей, порушуючи всі домовленості, всі міжнародні правила, заведуть у ці декорації, буде знущання… Це буде тією лінією, за якою будь-які переговори неможливі. Росія сама себе відріже від переговорів. Не буде більше розмов. Наша держава все сказала», - сказав він.