Якщо в Маріуполі влаштують "суд" над азовцями, Україна назавжди відмовиться від переговорів з рф - Зеленський

14:29 22 серпня Київ, Україна

Ватажок так званої "ДНР" Денис Пушилін розповів, що бойовики збираються незаконно "судити" 23 українських військових з полку "Азов".



За словами Пушиліна, для першого етапу трибуналу, підготовка до якого вже завершується, повністю готові матеріали щодо 80 епізодів нібито злочинів "Азова".

"23 особи вже заарештовані і перебувають в інших місцях", - каже ватажок бойовиків.

Всього ж у росії завели понад 1 300 кримінальних проваджень проти понад 400 українських полонених, у тому числі принаймні 220 осіб підозрюють у скоєнні "злочинів проти миру та безпеки людства". Спроби росії судити їх є військовим злочином.



На цю заяву відреагував президент України Володимир Зеленський.