Якщо Україна програє, ракети будуть падати на європейські міста – як цього не допустити

16:29 05 грудня Київ, Україна

Внаслідок російської агресії на об'єкти цивільної інфраструктури у багатьох громадян України немає доступу до електрики та опалення, не кажучи про таку розкіш як мирне життя.



Останні дні листопада відомі багатьом у суспільстві як період розпродажів. Так сталося й цього року: вулиці європейських міст були наповнені світлом та городянами, які бігли купити дешевше. Все начебто звичне, як у старі добрі часи, але не для всіх… В українських людей та міст немає доступу до такої розкоші як мирне життя чи електрика. Це результат масованих ракетних ударів, завданих російськими військами по цивільній інфраструктурі України у жовтні-листопаді 2022 року.



Лише за два тижні, з 15 по 23 листопада, російські терористи випустили 397 ракет і кілька сотень іранських безпілотників-камікадзе по українській інфраструктурі. Прямим наслідком атак стало знеструмлення всієї країни, тому люди кілька днів були змушені жити без світла, води та опалення, а температура у багатьох регіонах України опускалася нижче за нуль.



Росія погрожує продовжувати масовані ракетні атаки і, безумовно, це робитиме, поки опір України не буде зламаний, якщо її не зупинять. Якщо західні країни не вживатимуть заходів, на Європу очікує величезна міграційна криза, коли десятки мільйонів українців будуть змушені залишити рідні будинки. Чи зможе Євросоюз упоратися з таким викликом?



Під час останніх ракетних ударів одна з ракет російського виробництва впала в Польщі, загинуло двоє людей, крім того, територія сусідньої Молдови була знеструмлена разом із українськими містами. Це свідчить про те, що утримувати війну в українських кордонах стає з кожним днем важче. Своєю нерішучістю країни Заходу звуть війну на територію Євросоюзу. На практиці, якщо Україна програє, ракети почнуть падати на європейські міста. Про це постійно кажуть у своїх передачах російські пропагандисти.



Що можуть зробити країни Заходу, щоби зупинити росію? Є кілька кроків, які можуть забезпечити українську перемогу та врятувати життя людей разом із енергетичною інфраструктурою. Першим найважливішим кроком є надання українській армії наступальної зброї великої дальності, наприклад, ракет великої дальності. Після вторгнення росії в Україну і особливо після терористичних атак на цивільну інфраструктуру військові об'єкти всередині росії стали законними цілями української армії. Надання Україні ракет великої дальності створить паритет з ворогом і дозволить знищити заводи та ракетні сховища, що виробляють та зберігають ракети. Ця дія усуне корінь ракетних атак. Одним із прикладів ракет великої дальності є ракета "повітря-поверхня" AGM-158 JASSM або її аналоги.



Наступним кроком для підтримки України є посилення системи ППО. Західні країни поставили в Україну певну кількість систем протиповітряної оборони, що є життєво важливим доповненням до ППО. Українці вдячні за це, але цієї допомоги недостатньо. Системи, поставлені союзниками, це ЗРК малої та середньої дальності. Водночас українським військовим потрібні ЗРК великої дальності, наприклад, Patriot, для підвищення ефективності захисту від масованих ракетних атак.



Щоб вижити у війні, Україні також потрібна фінансова підтримка. Країна втратила велику кількість виробничих потужностей, свою економіку та критичну інфраструктуру. Російський ракетний удар лише за 15 листопада завдав прямої шкоди економіці України від 0,5 до 1 мільярда доларів. Країни Заходу підтримують економіку нашої країни на даному етапі, і ця допомога має продовжуватись до повної перемоги України.



З початку війни країни Заходу неохоче надавали Україні зброю. Але всі сумніви експертів та політиків розвінчують реальність

Українська армія вистояла за всіх прогнозів

Українська армія освоїла зброю з різних куточків світу і показує результати краще за армії НАТО

Українська армія розумно використовує надані ресурси, досягаючи максимуму з тим, що є.

Дякую всім, хто підтримує Україну у військовій сфері. Проте хід війни постійно змінюється, і зараз Україна більше потребує вищезгаданої зброї. Сумніви та зволікання із забезпеченням необхідним обладнанням збільшують ціну війни та страждання українців.



Поки в Європі скаржаться на підвищення цін на енергоносії та інфляцію, українці платять високу ціну за свободу своєю кров'ю, проходячи через жах війни. Потрібно пам'ятати про це щодня і пам'ятати про три кроки, які принесуть мир до Європи

Ракети великої дальності для України.



Системи ППО дальньої дії для України



Фінансова підтримка України.

Варто зазначити, що Україна не просить подачок – вона захищає Європу.

Якщо західні країни хочуть мати таке лихо завтра – ігноруйте заклики українців та готуйтеся до бомбардувань та холоду!