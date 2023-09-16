Якщо росіяни не підуть із Криму самі, доведеться їх звідти "викурити" - Данилов

09:25 16 вересня Київ, Україна

Останнім часом посилилися обстріли території тимчасово окупованого Криму. Затамувавши подих, українці стежать за цими подіями, бо всі чекають, коли ж наш Крим стане вільним від російських загарбників. Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив в інтерв'ю Українському радіо, що Україна має змогу звільнити тимчасово окупований Крим від росіян за допомогою зброї, яка вже має.

"Це наш півострів, і він обов'язково буде звільнений таким способом, який ми вважатимемо за необхідне. На сьогоднішній день виглядає так, що якщо росіяни не підуть із Криму самостійно, нам доведеться їх звідти "викурити" за допомогою зброї, яка є у нас в наявності", - запевнив Данилов.

При цьому він зазначив, що саме українською зброєю було знищено комплекс російської протиповітряної оборони Тріумф поблизу Євпаторії.

"Тріумф справді дуже дорога річ, і росіяни заявляли, що знищити ці установки неможливо, що вони самі себе захищають і настільки надсучасні, що жодна муха чи бджола туди залетіти не зможе". Як показує практика, вже неодноразово туди залітає те, що потрібно, те, що виробляють наші підприємства військово-промислового комплексу, за що їм велику подяку", - сказав секретар Ради безпеки.

Данилов додав, що обстріл Криму триватиме, "ніби росіяни не шуміли".

Нагадаємо, ЗСУ вразили два російські кораблі в Чорному морі.. Тоді йшлося про патрульні суди на кшталт Василь Биков. Вони були атаковані у південно-західній частині Чорного моря.

13 вересня у Севастополі під ракетний удар потрапили великий десантний корабель Мінськ та підводний човен Ростов-на-Дону.