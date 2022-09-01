Ешелон з військовою технікою з росії був помічений на в'їзді на Керченський міст

На станції Тамань, яка розташована біля в'їзду на Керченський міст з боку росії, помітили ешелон з важкою військовою технікою, яка прямує до Криму. Відповідне відео у п'ятницю, 26 серпня, опублікувало видання Крим.Реалії.

На залізничних платформах розташовані інженерно-саперні машини, зокрема, інженерна машина розгородження ІМР-1 на базі танка Т-55. Також гаубиці – 152-мм дивізійна самохідна гаубиця 2С19 Мста-С (за класифікацією НАТО – M1990 Farm) та 122-мм полкова самохідна гаубиця 2С1 Гвоздика.

Крім цього, ешелон містив танки Т-72 та Т-80, бойові машини піхоти, вантажні автомобілі – у тому числі на базі ракетних тягачів.

У складі військового ешелону також були криті вагони та цистерни з паливом.

Раніше стало відомо, що після серії вибухів на півострові росія перекинула з Криму в росію десять літаків і намагається посилити ППО.

Напередодні ввечері повідомлялося, що у Євпаторії та Севастополі спрацювала ППО.