Ще одне підтвердження причетності Росії до підриву Каховської ГЕС, - ГУР

07:15 11 червня Київ, Україна

Продовжується збирання доказів злочинного підриву російськими військами греблі на Каховській ГЕС. Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони (ГУР) на своєму YouTube-каналі, черговим підтвердженням злочину росіян стала перехоплена телефонна розмова одного з окупантів із дружиною. Зокрема, солдат розповів, що ще до підриву греблі вони проводили евакуацію військових та вивозили зброю.

Загарбник під час розмови розповів про затоплення позицій після підриву Каховської ГЕС. Він також визнав, що вони забирали човни у місцевого населення.

"Чергове підтвердження умисного підриву окупантами греблі на Каховській ГЕС міститься у перехопленій телефонній розмові рашиста, який на момент теракту перебував на півдні України, зі своєю дружиною", - повідомили у ГУР.

Окупант розповів, що брав участь у евакуації військових та зброї, проте місцевому населенню вони не надали жодної допомоги.

За його словами, стрімке піднесення води стало несподіванкою, адже їх заздалегідь попередили, що великої повені начебто не буде.

"Взагалі сказали, що вода не підніметься сильно. Тому ми речі не збирали. Потім уже як сильно притиснуло, швидко все рятуйте", - додав російський військовий.

Нагадаємо, у ніч на середу, 6 червня, окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. У Херсонській області повністю або частково затоплено низку населених пунктів.