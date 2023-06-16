Ще одне підтвердження причетності Росії до підриву Каховської ГЕС, - ГУР

Продовжується збирання доказів злочинного підриву російськими військами греблі на Каховській ГЕС. Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони (ГУР) на своєму YouTube-каналі, черговим підтвердженням злочину росіян стала перехоплена телефонна розмова одного з окупантів із дружиною. Зокрема, солдат розповів, що ще до підриву греблі вони проводили евакуацію військових та вивозили зброю.
Загарбник під час розмови розповів про затоплення позицій після підриву Каховської ГЕС. Він також визнав, що вони забирали човни у місцевого населення.
Окупант розповів, що брав участь у евакуації військових та зброї, проте місцевому населенню вони не надали жодної допомоги.
За його словами, стрімке піднесення води стало несподіванкою, адже їх заздалегідь попередили, що великої повені начебто не буде.
Нагадаємо, у ніч на середу, 6 червня, окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. У Херсонській області повністю або частково затоплено низку населених пунктів.
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