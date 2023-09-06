Ще одна лінія оборони: окупанти риють окопи у Маріупольському районі

11:43 17 серпня Київ, Україна

Радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти почали будувати нову лінію оборони у Маріупольському районі.
 
"Окупанти почали активно рити окопи в районі лісів (Федоровський та Микільський). Схоже, що вони готуються до оборони в Микільському напрямку (лінія Микільське - Мангуш)", - йдеться у повідомленні Андрющенка.
 
Також фіксується активність авіації ворога дорогою від Микільського до Кінських Роздорів.
 
"Значна кількість вантажівок з живою силою та їхнім мотлохом повертається до Микільської частини Маріупольського району. Місцевим розповідають про наказ "відступити за пірамідки", - розповів він.