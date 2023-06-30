Ще $190 млн: Данія оголосила новий пакет військової допомоги для України

17:51 30 червня Київ, Україна

Уряд Данії оголосив про виділення нового пакету військової допомоги для потреб Сил оборони України на суму 1,3 мільярда данських крон (близько 190 мільйонів доларів США).



Про це повідомляє пресслужба уряду королівства.

"Уряд підготував пожертвування у розмірі 1,3 мільярда данських крон. Пакет містить, зокрема, ракети для протиповітряної оборони та кошти на закупівлю артилерійських боєприпасів для підтримки української визвольної боротьби", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на придбання 155-мм артилерійських боєприпасів, запит на які було розміщено Україною, підуть 44 мільйони доларів.

"Цілком важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну. Це велика та важлива пожертва, яку ми, серед іншого, склали на основі побажань та потреб України. Ми повинні підтримувати оборонну боротьбу України проти вторгнення російських військ", - заявив виконавець обов'язків міністра оборони Троелс Лунд Поульсен.

Міністр закордонних справ Ларс Лекке Расмуссен додав, що потреба України у підтримці залишається великою.