ЄС заморозив російські активи на 20 мільярдів євро - Єврокомісія

З початку російського вторгнення в Україну Європейський Союз ввів санкції проти 1236 фізичних та 115 юридичних осіб росії, причому загальна вартість активів рф, заморожених Євросоюзом, досягає 20 мільярдів євро.
Про це повідомляється на сайті Європейської комісії.
Про це повідомляється на сайті Європейської комісії.
У Єврокомісії зазначили, що ці заходи "розумні та цілеспрямовані", і спрямовані проти "хворих місць" росії з максимальним впливом на російську політичну еліту, а також добре скоординовані із союзниками ЄС.
Серед санкцій, запроваджених Європейським Союзом, заборона на в'їзд для російських політиків, олігархів, військових та пропагандистів, які підтримують війну, заморожування їхніх активів, а також заборона на надання коштів. Аналогічні обмеження введено і проти російських юридичних осіб.
Також Євросоюз скоротив доступ росії до ринків капіталу ЄС, збільшив вартість запозичень для підсанкційних організацій і поступово руйнує промислову базу росії, здійснюючи такі кроки:
- заборона будь-якої форми кредитування та купівлі цінних паперів, випущених деякими російськими банками та державою (включаючи Центральний банк);
- заморожування активів та заборона на фінансування низки російських банків;
- повна заборона на будь-які угоди з деякими російськими державними підприємствами в різних секторах, у тому числі пов'язаних із військово-промисловим комплексом кремля;
- уточнення, що криптоактиви підпадають під категорію "цінних паперів";
- поширення на всі офіційні валюти ЄС заборони на вивезення банкнот та продажу переказних цінних паперів;
- заборонені всі гаманці із криптоактивами, незалежно від суми;
- заборона рейтингових агентств росії та російських компаній рейтинговими агентствами ЄС та надання рейтингових послуг російським клієнтам;
- заборона надання російським клієнтам дорогих послуг з криптоактивів;
- заборона надання консультацій щодо трастів заможним росіянам, що ускладнює їм зберігання свого статку в ЄС;
- заборона на певні послуги, прямо чи опосередковано пов'язані з бізнесом;
- протидія російській еліті шляхом заборони їхніх великих депозитів у банках ЄС.При цьому Європейський Союз ввів санкції проти росії в енергетичному та транспортному секторах, що стосуються товарів подвійного призначення та передових технологій. Крім того, ЄС зупинив мовлення та розповсюдження каналів russia Today, РТР Планета, росія 24 та інших на території ЄС.
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