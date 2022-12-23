ЄС заморозив російські активи на 20 мільярдів євро - Єврокомісія

09:45 23 грудня Київ, Україна

З початку російського вторгнення в Україну Європейський Союз ввів санкції проти 1236 фізичних та 115 юридичних осіб росії, причому загальна вартість активів рф, заморожених Євросоюзом, досягає 20 мільярдів євро.



Про це повідомляється на сайті Європейської комісії.

"У відповідь на безпрецедентний і неспровокований військовий напад президента росії путіна на Україну ЄС ввів всеосяжний і надійний пакет обмежувальних санкцій, спрямованих на те, щоб підірвати здатність кремля фінансувати війну, накласти явні економічні та політичні витрати на російську політичну еліту, відповідальну за вторгнення, зменшити його економічну базу", - йдеться у повідомленні.

У Єврокомісії зазначили, що ці заходи "розумні та цілеспрямовані", і спрямовані проти "хворих місць" росії з максимальним впливом на російську політичну еліту, а також добре скоординовані із союзниками ЄС.



Серед санкцій, запроваджених Європейським Союзом, заборона на в'їзд для російських політиків, олігархів, військових та пропагандистів, які підтримують війну, заморожування їхніх активів, а також заборона на надання коштів. Аналогічні обмеження введено і проти російських юридичних осіб.