ЄС заморозив активи російських олігархів на 12,5 млрд євро

У країнах Євросоюзу внаслідок санкцій заблокували доступ до активів на суму понад 12,5 млрд євро.
Про це повідомив виданню Die Welt офіційний представник Єврокомісії з питань юстиції Крістіан Віганд.
Збільшення значною мірою пов'язане з тим, що багато активів було заблоковано в Німеччині.
Федеральний міністр фінансів Крістіна Лінднер заявила минулого тижня, що російські активи на суму майже 4,5 мільярда євро були заморожені в країні.
Серед них – депозити центрального банку, інвестиції компаній, а також кораблі та яхти.
Раніше президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн допустила використання заморожених російських активів для відновлення України.
Федеральний міністр фінансів Крістіна Лінднер заявила минулого тижня, що російські активи на суму майже 4,5 мільярда євро були заморожені в країні.
Серед них – депозити центрального банку, інвестиції компаній, а також кораблі та яхти.
Раніше президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн допустила використання заморожених російських активів для відновлення України.
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