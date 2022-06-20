ЄС заморозив активи російських олігархів на 12,5 млрд євро

09:52 20 червня Київ, Україна

У країнах Євросоюзу внаслідок санкцій заблокували доступ до активів на суму понад 12,5 млрд євро.

Про це повідомив виданню Die Welt офіційний представник Єврокомісії з питань юстиції Крістіан Віганд.

"Сума заморожених активів російських олігархів майже подвоїлася з 6,7 млрд євро у квітні до більш ніж 12,5 млрд євро", - повідомив Віганд.

Збільшення значною мірою пов'язане з тим, що багато активів було заблоковано в Німеччині.



Федеральний міністр фінансів Крістіна Лінднер заявила минулого тижня, що російські активи на суму майже 4,5 мільярда євро були заморожені в країні.



Серед них – депозити центрального банку, інвестиції компаній, а також кораблі та яхти.



Раніше президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн допустила використання заморожених російських активів для відновлення України.