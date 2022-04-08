ЄС ввів ембарго на вугілля з росії та санкції проти російських банків

16:16 05 квітня Київ, Україна

Євросоюз повідомив про п'ятий пакет санкції проти рф у відповідь на звірства у Бучі, до якого увійшло вугільне ембарго проти агресора та заборона транзакцій із чотирма провідними російськими банками.



Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.



Вона наголосила, що після оприлюднення інформації про звірства росіян у Бучі, блок має посилити санкції проти рф у вигляді п'ятого пакету обмежувальних заходів.



Незважаючи на всі заклики, ЄС так і не зміг ні відключити більшу частину російських банків від SWIFT, ні запровадити нафтогазове ембарго проти країни-агресора.



П'ятий пакет складається із шести частин. По-перше, ЄС забороняє імпорт російського вугілля, який коштуватиме росії 4 млрд євро щорічно. Також блок вводить заборону на транзакції з чотирма найбільшими російськими банками, серед яких і ВТБ банк. Разом вони становлять 23% російського ринку.



Далі, ЄС вводить заборону російським суднам та операторам заходити до портів країн блоку. Але тут є великий перелік винятків – агропродукція та харчові товари, гуманітарні та енергетичні вантажі. Країни блоку також забороняють роботу російських та білоруських транспортних операторів, що, за словами фон дер Ляєн, позбавить російську промисловість ключових товарів.

Четвертим пунктом країни розширюють заборону експорту до рф вартістю 10 млрд євро щороку. До переліку потрапили такі елементи як квантові комп’ютери, високотехнологічні напівпровідники, транспортні складові тощо.



П’ятим пунктом Євросоюз відмовляється від імпорту з рф низки товарів та сировини на кшталт деревини, насіння, морепродуктів та алкоголю. Це коштуватиме агресору ще 5,5 млрд євро.



І остання частина санкційного пакету забороняє російським компаніям брати участь у європейських публічних закупівлях та позбавляє російські державні установи фінансової підтримки з боку ЄС.



Голова Європейської комісії зауважила, що блок також запровадить додаткові індивідуальні санкції проти рф.



Хоча ЄС так і не спромігся повністю відрізати росію від основного джерела прибутку, енергоносіїв, блок обговорює додаткові санкції на нафтовий імпорт з рф, заявила голова ЄК.