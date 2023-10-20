ЄС відновлює обговорення 12-го пакета санкцій проти росії - ЗМІ

14:36 20 жовтня Київ, Україна

Єврокомісія та країни ЄС відновили обговорення 12-го пакета санкцій проти росії.

Про це повідомляє кореспондент ЗМІ Рікард Йозвяк у своєму твіттері 20 жовтня.

За його інформацією, консультації між Єврокомісією та послами країн ЄС мають розпочатися цими вихідними.

Планується досягнення домовленостей до листопада, але ймовірніше, що це відбудеться в грудні.