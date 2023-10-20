ЄС відновлює обговорення 12-го пакета санкцій проти росії - ЗМІ

Єврокомісія та країни ЄС відновили обговорення 12-го пакета санкцій проти росії.
Про це повідомляє кореспондент ЗМІ Рікард Йозвяк у своєму твіттері 20 жовтня.
За його інформацією, консультації між Єврокомісією та послами країн ЄС мають розпочатися цими вихідними.
Планується досягнення домовленостей до листопада, але ймовірніше, що це відбудеться в грудні.
Про це повідомляє кореспондент ЗМІ Рікард Йозвяк у своєму твіттері 20 жовтня.
За його інформацією, консультації між Єврокомісією та послами країн ЄС мають розпочатися цими вихідними.
Планується досягнення домовленостей до листопада, але ймовірніше, що це відбудеться в грудні.
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