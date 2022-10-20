ЄС затвердив санкції проти Ірану за продаж дронів-камікадзе росії

14:53 20 жовтня Київ, Україна

Рада Європейського Союзу затвердила за письмовою процедурою санкції щодо Ірану за постачання дронів-камікадзе росії, які вона використовує у війні проти України.



Про це повідомляє чеське головування у Раді ЄС.

"Рада постійних представників ЄС (COREPERII) прийняла санкції проти Ірану в рекордні терміни. Після триденних переговорів посли ЄС домовилися про заходи проти організацій, які постачають іранські безпілотники, які завдали ударів по Україні. Письмова процедура завершена, санкції набувають чинності сьогодні вдень після публікації в "Офіційний журнал", - йдеться у повідомленні.

Країни ЄС погодилися заморозити активи для 3 осіб та однієї установи, відповідальних за постачання іранських дронів. При цьому ЄС готується поширити ці санкції ще на 4 іранські установи, які вже були включені до попередніх санкційних переліків ЄС.