ЄС затвердив санкції проти Ірану за продаж дронів-камікадзе росії

Рада Європейського Союзу затвердила за письмовою процедурою санкції щодо Ірану за постачання дронів-камікадзе росії, які вона використовує у війні проти України.
Про це повідомляє чеське головування у Раді ЄС.
Про це повідомляє чеське головування у Раді ЄС.
Країни ЄС погодилися заморозити активи для 3 осіб та однієї установи, відповідальних за постачання іранських дронів. При цьому ЄС готується поширити ці санкції ще на 4 іранські установи, які вже були включені до попередніх санкційних переліків ЄС.
За даними ЗМІ, під санкції потрапила Shahed Aviation Industries – компанія, відповідальна за проєктування та розробку іранського БПЛА "Шахед".
До списку також увійшли начальник штабу Збройних сил Ірану, генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багері, командувач Аерокосмічного корпусу гвардії ісламської революції Саєд Агаджані та Ходжатола Гореїші, який відповідає за логістику в іранському міністерстві оборони.
Нагадаємо, офіційний Тегеран продовжує наполягати, що не передавав росії зброю, у тому числі дрони-камікадзе, які останнім часом масово застосовує рф проти України.
До списку також увійшли начальник штабу Збройних сил Ірану, генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багері, командувач Аерокосмічного корпусу гвардії ісламської революції Саєд Агаджані та Ходжатола Гореїші, який відповідає за логістику в іранському міністерстві оборони.
Нагадаємо, офіційний Тегеран продовжує наполягати, що не передавав росії зброю, у тому числі дрони-камікадзе, які останнім часом масово застосовує рф проти України.
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