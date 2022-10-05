ЄС встановить стелю цін на російську нафту

17:01 05 жовтня Київ, Україна

Євросоюз досяг принципової угоди про нові санкції проти війни володимира путіна з Україною, включаючи обмеження цін на продаж російської нафти.

Про це повідомляє видання Politico із посиланням на неназваних європейських дипломатів, а також підтвердив глава МЗС Угорщини Петер Сіярто на своїй сторінці у Facebook.



Незважаючи на побоювання деяких країн щодо перспектив запровадження стелі цін на російську нафту, дипломати загалом схвалили запропонований головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн план. Документ вперше створює правову основу для введення стелі цін на російську нафту, яка буде введена паралельно з нафтовим ембарго. Конкретного цінового діапазону наразі немає, його тільки слід узгодити з іншими країнами, які висловили готовність приєднатися до механізму.



Ідеї граничних цін до останнього чинили опір Греція, Мальта і Кіпр — країни, чиї економіки сильно залежать від морських перевезень і володіють великим флотом, який перевозить навіть російську нафту. Представники держав висловлювали побоювання щодо наслідків судноплавної галузі, однак, отримавши гарантії підтримки у разі проблем, погодилися приєднатися до механізму.



Угорщина, традиційно складний член ЄС для узгодження санкцій проти росії, цього разу виявилася навіть більш поступливою. Країні вдалося домогтися виключення з запропонованого механізму постачання нафти трубопроводами, а також виключення атомної енергетики, оскільки влада країни продовжує співпрацювати з російською владою в проєктах АЕС «Пакш». Також, ймовірно, з-під санкцій буде виведено російські алмази, на чому раніше наполягала Бельгія. Крім нафти, новий пакет включатиме обмеження на імпорт російської металургійної продукції і на експорт в росію високотехнологічних галузей, а також введення персональних обмежень. Представити драфт проєкт європейська влада має намір уже 5 жовтня.



Введення механізму граничних цін на російську нафту може ще більше обвалити російські доходи бюджету. Влада не може повноцінно замістити європейський ринок, причому навіть наявні обсяги нафти не завжди вдається постачати через неготовність російської інфраструктури до експорту подібних потужностей.