ЄС вимагає припинення політичних залякувань і переслідувань в Білорусі

Посол Євросоюзу в Білорусі Дірк Шубель і посли країн Євросоюзу, які працюють в Мінську, висловлюють підтримку білорусам, які постраждали через довільних арештів і стали жертвами зловживань і насильства в останні тижні і місяці. Про це йдеться в офіційній заяві глав дипмісій, яке було опубліковано в Facebook.
"Сьогодні дипломати висловили солідарність з жертвами насильства і їх близькими, а також активістами громадянського суспільства, які роблять все можливе, щоб задокументувати свідоцтва протизаконних дій стосовно громадян для повного і прозорого розслідування всіх передбачуваних зловживань і притягнення винних до відповідальності", - йдеться в заяві .
Дипломати подякували білоруських правозахисників, зокрема, Правозахисний центр Весна, за їх важливу роботу.
"Повне і прозоре розслідування - ключ до мирного вирішення кризи в Білорусі. В черговий раз ми закликаємо чинна влада Білорусі забезпечити верховенство права відповідно до своїх конституційних і міжнародних зобов'язань. Право народу Білорусі на мирний і безпечний протест має бути гарантовано ", - заявили дипломати.
Вони також підкреслили, що залякування і переслідування з політичних мотивів має припинитися.
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"Сьогодні дипломати висловили солідарність з жертвами насильства і їх близькими, а також активістами громадянського суспільства, які роблять все можливе, щоб задокументувати свідоцтва протизаконних дій стосовно громадян для повного і прозорого розслідування всіх передбачуваних зловживань і притягнення винних до відповідальності", - йдеться в заяві .
Дипломати подякували білоруських правозахисників, зокрема, Правозахисний центр Весна, за їх важливу роботу.
"Повне і прозоре розслідування - ключ до мирного вирішення кризи в Білорусі. В черговий раз ми закликаємо чинна влада Білорусі забезпечити верховенство права відповідно до своїх конституційних і міжнародних зобов'язань. Право народу Білорусі на мирний і безпечний протест має бути гарантовано ", - заявили дипломати.
Вони також підкреслили, що залякування і переслідування з політичних мотивів має припинитися.
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