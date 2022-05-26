ЄС, США та Британія оголосили про створення міжнародної групи з розслідування військових злочинів в Україні

15:40 26 травня Київ, Україна

Консультативна група з розслідування військових злочинів (Atrocity Crimes Advisory Group, ACA), створена Євросоюзом, США та Великобританією, покликана забезпечити ефективну координацію та підтримку зусиль щодо притягнення до відповідальності на місцях.

Про це повідомляє прес-секретар Державного департаменту США.



Головною місією ACA є підтримка розслідувальних підрозділів Генеральної прокуратури України. Як розповів держсекретар США Ентоні Блінкен, група займатиметься документуванням, збереженням та аналізом доказів військових злочинів російських військових із метою притягнення їх до кримінальної відповідальності.

«Дуже важливо, щоб усі винні у жахливих злодіяннях, скоєних під час неспровокованої військової агресії росії в Україні, постали перед судом. За військові злочини не може бути безкарності», - заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс наголосила, що Великобританія вже взяла на себе чітке зобов'язання підтримувати Україну у її розслідуваннях.. Королівство надіслало в Україну експертів з військових злочинів та виділило додаткове фінансування для допомоги Міжнародному кримінальному суду (МКС).



У заяві ACA йдеться, що більшість її експертів з метою безпеки будуть перебувати на південному сході Польщі. При цьому в разі потреби їх буде оперативно направлено в Україну. Якщо ж ситуація з безпекою покращиться, експерти та допоміжний персонал перемістяться туди повністю.