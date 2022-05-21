ЄС знову продовжив санкції проти РФ, тепер через невиконання Мінських домовленостей

20:23 17 грудня Київ, Україна

Мінські домовленості послужили приводом для пролонгування вже наявних економічних санкцій Євросоюзу стосовно Росії.



Про це повідомляє Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.



Санкції продовжили до 31 липня 2021 року. Таке рішення Рада ЄС ухвалила після останньої оцінки стану виконання Мінських домовленостей.

"З огляду на те, що Мінські домовленості не повністю виконуються Росією, лідери ЄС одноголосно ухвалили політичне рішення про продовження економічних санкцій проти Росії", - наголошується в повідомленні.

Санкції обмежують доступ до ринків капіталу ЄС для деяких російських банків і компаній і забороняють фінансову допомогу і брокерську діяльність російських фінансових установ.



Ці заходи також забороняють прямий або непрямий імпорт, експорт або передачу оборонного обладнання та товарів подвійного призначення для військового використання в Росію. Санкції також накладають обмеження на російський енергетичний сектор, наприклад, при видобутку і розвідці нафти.