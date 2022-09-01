ЄС надто залежав від рішень Німеччини

08:45 17 серпня Київ, Україна

Більшість питань у ЄС вирішували дві країни.

Про це сказав прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв'ю Le Monde.

"Війна в Україні також відкрила правду про Європу. Багато європейських лідерів були спокушені володимиром путіним. Сьогодні вони шоковані. Повернення російського імперіалізму не має нас дивувати. Європа опинилася у нинішній ситуації не тому, що була недостатньо інтегрована, а тому, що вона відмовилася прислухатися до голосу правди. Цей голос уже багато років звучить із Польщі", - сказав Моравецький.



За його словами, рівноправність у Євросоюзі має декларативний характер і все вирішують Франція та Німеччина.

"Політична практика показує, що німецький та французький голос мають першорядне значення. Отже, ми маємо справу з формальною демократією та фактичною олігархією, в якій владу тримає найсильніший", - додав Моравецький.



Він заявив, що якби вся Європа підтримала позицію Німеччини, то не лише "Північний потік-1", а й "Північний потік-2" було б запущено багато місяців тому.

"Залежність Європи від російського газу, який путін використовує як інструмент шантажу проти всього континенту, була б майже незворотною", - сказав польський прем'єр.



Раніше Моравецький заявляв, що після того, як буде подолано імперіалістичну росію, права більш сильного потрібно позбутися всередині ЄС.