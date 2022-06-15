ЄС з Єгиптом та Ізраїлем експортуватимуть газ до Європи

14:32 15 червня Київ, Україна

У Каїрі в середу було підписано тристоронній Меморандум про співпрацю між Євросоюзом, Єгиптом та Ізраїлем щодо експорту природного газу до країн Європи.



Про це йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії.



Природний газ із Ізраїлю, Єгипту та інших джерел у регіоні Східного Середземномор'я постачатиметься до Європи через єгипетську інфраструктуру експорту зрідженого газу.

"Сторони працюватимуть разом над стабільними постачаннями природного газу таким чином, щоб це відповідало довгостроковим цілям декарбонізації та на основі ринкових цін", - йдеться у заяві.