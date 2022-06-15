ЄС з Єгиптом та Ізраїлем експортуватимуть газ до Європи

У Каїрі в середу було підписано тристоронній Меморандум про співпрацю між Євросоюзом, Єгиптом та Ізраїлем щодо експорту природного газу до країн Європи.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії.
Природний газ із Ізраїлю, Єгипту та інших джерел у регіоні Східного Середземномор'я постачатиметься до Європи через єгипетську інфраструктуру експорту зрідженого газу.
Також повідомляється, що ЄС та Єгипет домовилися співпрацювати у сфері відновлюваних джерел енергії, водню та енергоефективності.
ЄС та Єгипет розроблять Середземноморське водневе партнерство для сприяння інвестиціям у виробництво електроенергії з відновлюваних джерел, зміцнення та розширення електричних мереж, включаючи транссередземноморські інтерконектори, виробництво відновлюваних джерел енергії та низьковуглецевого водню, а також будівництво інфраструктури зберігання, транспортування та розподілення.
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