ЄС реформує міграційну політику у відповідь на кризу з нелегальними мігрантами

19:05 04 жовтня Київ, Україна

Країни Євросоюзу досягли угоди про реформування міграційної політики, реагуючи на гостре питання нелегальних мігрантів, яке височіло в ЄС..



Про це було оголошено агентством Reuters.



Згідно з цією угодою, країни, як Італія, які приймають значну кількість мігрантів із регіону Середземного моря, тепер мають можливість прискорити процедури надання притулку та звертатися за оперативною підтримкою з боку своїх партнерів до ЄС, включаючи фінансову допомогу та програми переселення.



Тепер перед 27 країнами-членами ЄС стоїть завдання подальших переговорів із Європарламентом. Їхньою метою є розробка та затвердження міграційної системи, яка функціонуватиме до виборів до законодавчого органу ЄС у 2024 році.



За інформацією, отриманою від дипломатичних джерел Reuters, Італія дала згоду на угоду після того, як були виключені деякі згадки про діяльність благодійних організацій, які отримують фінансування від Німеччини для надання допомоги нелегальним мігрантам.



За даними джерел агентства, Польща та Угорщина, висловлюючи рішучу протидію прийому мігрантів з регіонів Близького Сходу та Африки, проголосували проти цієї угоди, тоді як Австрія, Чехія та Словаччина утрималися.. Рішення було ухвалено більшістю голосів.