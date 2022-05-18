ЄС розробив план післявоєнного відновлення України в обмін на реформи – ЗМІ

07:31 18 травня Київ, Україна

Європейська комісія розробила стратегічний план післявоєнного відновлення України під назвою "Відбудувати Україну" на сотні мільярдів євро. План вимагатиме від Києва боротися з корупцією та проводити реформи для наближення до Європейського Союзу та майбутнього вступу країни до ЄС.



Про це повідомляє німецьке видання Süddeutsche Zeitung із посиланням на восьмисторінковий проект рішення, який комісія планує затвердити сьогодні, 18 травня.



Відповідно до проекту документа, відновлення зруйнованої війною інфраструктури України триватиме понад 10 років, а кошти, виділені на відновлення, будуть пов'язані зі суворими умовами, такими як боротьба з корупцією та зусиллями уряду з проведення реформ. За цим планом реформи покликані наблизити Україну до ЄС.



Крім того, під час відновлення має діяти принцип "зробити краще, ніж було". Це означає, що нова інфраструктура та будинки мають бути спроектовані так, щоб відповідати кліматичним вимогам.



Поки що невідомо, скільки грошей потрібно на відновлення. Збитки від російсько-української війни вже оцінюються в сотні мільярдів євро.



Фінансовий внесок Європейського Союзу має надійти з нової програми бюджету ЄС. Вона має ґрунтуватися на тому, як працює допомога ЄС державам-членам після пандемії коронавірусу.. За цією програмою країни-члени мають надати Єврокомісії плани реформ та інвестицій.. Єврокомісія перевіряє їх, а потім затверджує гранти та позички з низькими відсотками, причому окремі транші прив'язуються до певних проміжних цілей.



Реформи та інвестиції, які Київ має пообіцяти за гроші з нової програми, покликані допомогти, серед іншого, подальшої інтеграції української економіки у внутрішній ринок ЄС, покращити бізнес-середовище або поступово привести українське законодавство у відповідність до права ЄС.



Велике значення у плані надається належному управлінню, верховенству права, раціональному управлінню фінансами та захисту від корупції та шахрайства.



Гроші на план реконструкції, згідно з задумом, надійдуть від міжнародних партнерів, але у "стратегічних інтересах" ЄС очолити зусилля та взяти на себе "велику частину", пояснює Єврокомісія..



Ґранти України можуть бути покриті за рахунок додаткових платежів держав-членів до бюджету ЄС або за рахунок перерозподілу у межах бюджету.



Щодо пільгових кредитів Києву комісія пропонує фінансувати їх, взявши на себе нові борги. Потім держави-члени несуть спільну відповідальність за такі борги ЄС.



ЗМІ зазначає, що ця пропозиція є вибухонебезпечною, оскільки деякі уряди ЄС, у тому числі традиційно німецький уряд, дуже критично ставляться до загальноєвропейського боргу.



Влада Брюсселя також згадала про можливість використання конфіскованих російських активів для фінансування реконструкції, втім, це вважається юридично чутливим питанням.