ЄС розробляє стратегію конфіскації російських активів на користь України

11:51 30 листопада Київ, Україна

Президентка Єврокомісії в середу заявила, що Брюссель разом із партнерами розробить план конфіскації заморожених російських активів, щоб передати Україні.



Про це вона сказала у своєму зверненні у середу.





"Росія має фінансово заплатити за руйнування, які вона викликала. Збитки, завдані Україні, оцінюються в 600 мільярдів євро. Росія та її олігархи мають компенсувати Україні збитки та покрити витрати на відновлення країни. І ми маємо кошти, щоб змусити росію заплатити. Ми заблокували 300 мільярдів євро резервів російського Центрального банку та заморозили 19 мільярдів євро грошей російських олігархів", - заявила фон дер Ляєн.



Вона зазначила, що у короткостроковій перспективі ЄС міг би разом із партнерами створити структуру для управління цими коштами та їхнього Вона зазначила, що у короткостроковій перспективі ЄС міг би разом із партнерами створити структуру для управління цими коштами та їхнього інвестування

"Потім ми використали б отримані кошти для України.. А після зняття санкцій ці кошти мають бути використані для того, щоб росія виплатила повну компенсацію за шкоду, завдану Україні", - зазначила президент Єврокомісії.



Вона додала, що ЄС працюватиме над міжнародною угодою з партнерами, щоб зробити це можливим у законний спосіб.