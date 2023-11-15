ЄС розробляє 12-й пакет санкцій проти росії: заборона на експорт військових компонентів

15:19 15 листопада Київ, Україна

Європейський Союз запропонував нові санкції у рамках свого 12-го пакету, спрямованого проти росії, повідомляє агентство Bloomberg, посилаючись на внутрішні документи ЄС. Згідно з пропозиціями, у рамках санкцій пропонується заборонити експорт верстатів та деталей, які використовуються росією для виробництва озброєнь, спрямованих проти України.



Додатково до списку заборонених товарів пропонується внести хімікати, літієві батареї, термостати, двигуни та серводвигуни для безпілотників. Важливим аспектом є також довгоочікувана заборона на російські алмази, починаючи з 1 січня, а також поступове запровадження непрямої заборони імпорту російських алмазів, оброблених у третіх країнах.



Пропозиції також охоплюють заходи для більш ефективного контролю за обмеженнями цін на російську нафту. Планується, що ці санкції, якщо будуть схвалені, вплинуть на експорт та імпорт із росії, при цьому оцінюється, що цей новий пакет санкцій може скоротити обсяг торгівлі приблизно на 5 мільярдів євро.



Список обмежених організацій також передбачається розширити, внісши понад 30 компаній, зокрема підприємства в Казахстані, Узбекистані, Сінгапурі, а також кілька російських машинобудівних компаній. Проте остаточне схвалення та зміни можуть відбутися після обговорення пропозицій країнами-членами цього тижня.