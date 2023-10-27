ЄС розглядає можливість перенаправити Україні конфісковану в Лівії техніку

17:20 25 жовтня Київ, Україна

Члени Європейського парламенту тиснуть на країни ЄС, щоб відправити до України 146 одиниць конфіскованої у Лівії бронетехніки. Техніку конфіскували минулого року біля судна під прапором Екваторіальної Гвінеї.

Про це пишуть видання Politico та нідерландська служба новин RTL Nieuws.



У Нідерландах у липні 2022 року ООН зафіксувала порушення на ембарго зброї до Лівії. Судно MV VICTORY RORO намагалося перевезти бронетехніку до країни, але його зупинили.



У рамках операції під назвою IRINI французький літак та фрегати Греції та Італії виявили військово-транспортні засоби на борту. Броньовики поки що зберігаються на складі поблизу французького Марселя.



Подібно до того, як США нещодавно конфіскували тисячі одиниць зброї та мільйони куль у Ємені та передали їх Україні, Європа має зробити те саме з бронетехнікою з Лівії, вважає депутат Європарламенту Барт Гротуйс.



Юридично це можливо, і це буде "дуже чітким сигналом для росії, що Європа хоче зробити все можливе" для України, каже євродепутат. Остаточне рішення має бути ухвалене Європейською радою урядових лідерів.