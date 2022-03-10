ЄС розглядає Росію не як посередника, а як учасника війни на Донбасі

15:00 10 червень Київ, Україна

Євросоюз розглядає Російську Федерацію тільки як учасника конфлікту на Донбасі, це стане ключовою темою обговорення на саміті лідерів країн "Великої сімки".

Про це заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель, виступаючи на брифінгу щодо участі керівництва ЄС в саміті G7, який починається завтра.

Причому партнери "Великої сімки", підкреслив Мішель, єдині в думці з приводу деструктивних дій цієї держави.

"ЄС засуджує незаконні, провокаційні і руйнівні дії Росії проти ЄС, його країн-членів і за його межами", - запевнив він.

На цьому тижні президент Євроради провів телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним і висловив позицію Європейського Союзу щодо війни на Донбасі.

"У конфлікті, я повторюю, ми розглядаємо Росію не як посередника, а як учасника. Не визнаємо незаконну анексію РФ Криму і не будемо", - підкреслив він.

Додамо: саміт "Великої сімки" проходить на британському острові Корнуолл. На ньому сторони вже підтвердили підтримку суверенітету української держави, а також пообіцяли продовжувати стежити за агресією з боку РФ.