ЄС працює над планом, який допоможе відмовитись від російського газу

13:11 06 червня Київ, Україна

Євросоюз розробив план, який допоможе відмовитись від постачання російського газу.

Про це заявив єврокомісар із внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, пише DW.



Він нагадав, що ЄС імпортує із росії 155 мільярдів кубометрів на рік.



Згідно з планом, ЄС планує отримати 50 млрд кубометрів за рахунок ввезення зрідженого газу зі США або Катару, 10 млрд кубометрів – наявними трубопроводами, аналог ще 25 млрд кубометрів буде вироблений за рахунок прискореного запуску морських вітряних турбін та сонячних панелей.



За словами Бретона, президент росії володимир путін використовує "газ, щоб розділити нас, і протягом багатьох років робив все, щоб розділити Європу".