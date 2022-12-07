ЄС намагається узгодити обмеження ціни на газ — Reuters

07:39 07 грудня Київ, Україна

Країни Європейського Союзу у вівторок, 6 грудня, розглянули останню пропозицію щодо нижчого обмеження ціни на газ у 220 євро. Це сталося за тиждень до зустрічі, на якій блок сподівається вирішити проблему, яка глибоко розділила 27 держав-членів ЄС, пише Reuters.



Декілька держав, включаючи Німеччину, виступили проти ідеї будь-якого обмеження. Вони заявили, що це може ускладнити постачання. У той самий час Бельгія, Італія та Польща називають це захистом споживачів та економіки від високого рівня цін на енергоносії.



Як пише Reuters, напередодні пізно ввечері Чехія, що головує в ЄС, висунула компроміс. Згідно з ним, пропонується вводити обмеження, якщо ціни перевищуватимуть 220 євро за мегават-годину протягом п'яти днів за місячним контрактом на хабі TTF у Нідерландах.



Ціна TTF, яка служить європейським орієнтиром, також має бути на 35 євро вищою за базову ціну на зріджений природний газ (ЗПГ) на основі численних наявних оцінок цін на ЗПГ, щоб задіяти обмеження.



Новий чеський компроміс нижче за 275 євро/МВт-год, запропонованого Єврокомісією 22 листопада.



Деякі дипломати ЄС за умов анонімності заявили, що позиції країн не змінилися. Вони припускають, що може знадобитися ще одна зустріч 19 грудня після міністерських переговорів наступного вівторка.



Дипломати країн ЄС обговорять останній проєкт пропозиції у середу, щоб спробувати наблизитись до угоди, зазначає агентство.



Країни-члени, незадоволені пропозицією ЄС, також висунули свої пропозиції, пише Reuters. Нідерланди запропонували обмеження ціни лише на закупівлю газу за підтримки уряду, тоді як країни, включаючи Бельгію та Польщу, пропонують коливати обмеження.



6 грудня ціна TTF становила близько 134 євро, знизившись із піку в 340 євро у серпні.