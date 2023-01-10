ЄС продовжить чинити тиск на рф і розширювати санкції проти білорусі та Ірану — фон дер Ляєн

15:03 10 січня Київ, Україна

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС продовжить "чинити тиск на кремль так довго, як це буде необхідно, за допомогою "кусаючого" санкційного режиму".

Вона зауважила, що Євросоюз також розширить санкцій на тих, хто військово підтримує російську війну, як то білорусь чи Іран.

"Ми виступимо з новими санкціями проти білорусі, у відповідь на ту роль, яку вона відіграє у російській війні в Україні", — зазначила вона під час брифінгу.

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що "російська загроза є найбільш нагальною зараз, проте не єдиною".