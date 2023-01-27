ЄС продовжив економічні санкції проти росії ще на 6 місяців

16:41 27 січня Київ, Україна

Рада Європейського Союзу сьогодні, 27 січня, ухвалила рішення продовжити на пів року, до 31 липня 2023 року, обмежувальні заходи, спрямовані на конкретні сектори економіки російської федерації.



Про це йдеться у релізі на офіційному сайті Євроради.

"Ці санкції вперше були введені у 2014 році у відповідь на дії росії, які дестабілізують ситуацію в Україні. Вони були значно розширені з лютого 2022 року у зв'язку з непровокованою та невиправданою військовою агресією росії проти України", - йдеться у заяві.

Зазначається, що станом на сьогодні санкції охоплюють обмеження на торгівлю, фінанси, технології та товари подвійного призначення, промисловість, транспорт та предмети розкоші.



Крім того, вони охоплюють заборону на імпорт або транспортування морським шляхом сирої нафти та певних нафтопродуктів з росії в ЄС, відключення від SWIFT кількох російських банків, а також призупинення мовлення та ліцензій кількох підтримуваних кремлем дезінформаційних засобів масової інформації.



У Раді ЄС також нагадали, що окрім економічних санкцій, Євросоюз ввів різні заходи у відповідь на дестабілізуючі дії росії проти України, зокрема, індивідуальні обмежувальні заходи (заморожування активів та обмеження на поїздки) щодо широкого кола фізичних та юридичних осіб, а також дипломатичні заходи.