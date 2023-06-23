ЄС ухвалив 11-й пакет санкцій проти росії

14:39 23 червня Київ, Україна

Рада Європейського Союзу прийняла 11-й пакет економічних та індивідуальних санкцій, спрямованих на посилення наявних обмежень ЄС та припинення їхнього обходу.



Про це йдеться у повідомленні на сайті Ради ЄС.



Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель зазначив, що санкції ЄС вже мають високу ціну для російської економіки та здатності кремля фінансувати свою агресію.

"Сьогоднішній пакет збільшує наш тиск на росію та на військову машину путіна. Перериваючи шляхи для обходу, ми доведемо до максимуму тиск на росію, надалі позбавляючи її ресурсів, яких вона відчайдушно потребує для продовження своєї злочинної війни проти України", - сказав він.

Боротьба з обходом санкцій

Щоб боротися з обходом санкцій, ЄС посилює двосторонню та багатосторонню співпрацю з третіми країнами та технічну допомогу. У ситуаціях, коли співпраця не допоможе досягти результату, ЄС вживатиме "швидких, пропорційних і цілеспрямованих дій", які спрямовані виключно на те, щоб позбавити рф ресурсів, що дозволяють їй продовжувати війну проти України "у формі відповідних індивідуальних заходів у відповідь на участь операторів третіх країн в обході санкцій".



Як крайній захід боротьби з обходом санкцій ЄС може обмежити продаж, постачання, передачу або експорт товарів та технологій, які вже заборонено ввозити до росії, зокрема тих, що можуть використовуватися для ведення війни, до третіх країн, щодо яких спостерігають "постійний і особливо високий ризик використання для обходу санкцій.



Заборона транзиту

Для мінімізації ризику обходу санкцій ЄС заборонив транзит через територію росії більшої кількості товарів та технологій, які можуть використовуватися для військових потреб, авіації чи космічної індустрії та авіаційного та ракетного пального – для товарів, що експортуються з ЄС до третіх країн.



Імпортно-експортний контроль та обмеження

Рада ЄС внесла ще 87 компаній до переліку суб'єктів, які безпосередньо підтримують ВПК росії у війні проти України. Вони будуть піддаватися суворішим експортним обмеженням щодо товарів та технологій подвійного використання.



До списку входять чотири іранські компанії, що виробляють безпілотники і рф, що поставляють їх, компанії третіх країн, що беруть участь в обході торгових обмежень, а також деякі російські організації, що займаються розробкою, виробництвом і постачанням електронних компонентів для російського ВПК.



Також ЄС розширив список заборонених товарів, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки, включаючи електронні компоненти, напівпровідникові матеріали, обладнання для виробництва та тестування електронних інтегральних схем та друкованих плат, прекурсори енергетичних матеріалів та прекурсори хімічної зброї, оптичні компоненти, навігаційні метали, що використовуються в оборонному секторі та морське обладнання.



Санкції проти медіа

Рада ЄС зупинила ліцензії на мовлення ще на п'ять медіа як прямо або опосередковано підконтрольні росії і використовувані для маніпулятивного представлення інформації: RT Balkan, Oriental Review, Tsargrad, New Eastern Outlook і Katehon.



Транспортні санкції

ЄС поширив заборону на перевезення вантажів до ЄС автомобільним транспортом на причепи та напівпричепи, зареєстровані у росії, у тому числі на вантажівки, зареєстровані за межами росії.



Крім того, враховуючи різке збільшення випадків оманливої практики суден, що транспортують сиру нафту та нафтопродукти, Рада ЄС вирішила заборонити доступ до портів і шлюзів ЄС будь-яким суднам, які здійснюють перевалку з судна на судно, якщо компетентні органи мають достатні підстави підозрювати, що судно або порушує заборону імпорту російської сирої нафти і нафтопродуктів морським транспортом до ЄС, або транспортує російську сиру нафту чи нафтопродукти, придбані дорожче, ніж визначена союзниками гранична ціна.



Така ж заборона застосовуватиметься до суден, якщо компетентні органи мають вагомі підстави підозрювати, що є незаконне втручання в навігаційну систему при перевезенні російської нафти та нафтопродуктів.



Енергетика

Припиняється дія тимчасового вилучення з санкцій для Німеччини та Польщі щодо постачання сирої нафти з росії через північну секцію нафтопроводу "Дружба". У той самий час, цим шляхом можна буде прокачувати нафту з Казахстану або інших третіх країн.

Персональні санкції

Запроваджуються також персональні санкції проти низки фізичних та юридичних осіб.



Відповідні акти опублікують у офіційному журналі ЄС.