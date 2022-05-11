ЄС запропонує Угорщині фінансову компенсацію за відмову від російської нафти - Politico

11:50 11 травня Київ, Україна

Брюссель може заплатити Будапешту за те, щоб він відмовився від російського палива, оскільки тупикова ситуація навколо санкцій посилюється.



Про це пише Politico із посиланням на трьох європейських чиновників.



За їхніми даними, Будапешт зможе отримати гроші в рамках нової енергетичної стратегії ЄС REPowerEU, яка буде представлена наступного тижня. Мета REPowerEU - повне позбавлення залежності від російських енергоносіїв.



Останній план шостого пакета санкцій ЄС, з яким ознайомився Politico, передбачав надання відстрочки для Угорщини та Словаччини до кінця 2024 року. Це на два роки більше, ніж у решти ЄС. На той час обидві країни, які більше залежать від російської нафти, повинні повністю відмовитися від неї. Отримала відстрочку і Чехія – до кінця червня 2024 року.



Проте Орбан вважає, що для відмови від російської нафти Угорщині потрібно п'ять років. Також, на його думку, відмова вимагатиме мільярди доларів інвестицій та доступ Угорщини до коштів із європейського фонду відновлення після пандемії.



Раніше Угорщина оголошувала, що накладе право вето на будь-яку пропозицію ЄС, що призведе до зростання обмежень на імпорт російських енергоносіїв.



Орбан — один із найлояльніших до кремля східноєвропейських політиків. The Insider з'ясував, що однією з причин цієї відданості може бути відеокомпромат на угорського прем'єр-міністра, отриманий кримінальним авторитетом Семеном Могилевичем ще в середині 90-х років.