ЄС запропонує новий пакет фінансової допомоги для України

16:34 16 травня Київ, Україна

У середу мають офіційно заявити про програму фінпідтримки України, її розмір не називається.

Єврокомісія планує цього тижня запропонувати новий пакет фінансової допомоги Україні, пише Reuters у понеділок, 16 травня.



За даними видання, допомога включатиме нові кредити для надання негайної ліквідності Україні та зобов'язання щодо довгострокового фінансування відновлення країни.



Розмір короткострокової фінансової підтримки ще визначається.



При цьому джерела видання заявили, що допомога приблизно покриватиме фінансові потреби України протягом двох місяців, в основному за рахунок кредитів.



Уточнюється, що кошти надходитимуть із бюджету ЄС та від урядів ЄС.



Таким чином, вирішено відмовитись від планів, згідно з якими кошти можуть бути залучені на ринку з випуском спільних облігацій, забезпечених бюджетом ЄС, зазначає видання.



Раніше повідомлялося, що Україна вже отримала 5 млрд доларів з 11 млрд, про які йдуть переговори з міжнародними партнерами.



Загалом Україна очікує отримати у травні низку грантів та кредитів від країн-партнерів та від міжнародних фінансових організацій.