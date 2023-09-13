ЄС пропонує Україні збільшити транзит українського зерна через "коридори солідарності"

Україні хочуть подати ідею про продовження тимчасової заборони на експорт свого зерна до п'яти країн Європейського Союзу, одночасно розширивши можливості транзиту через "коридори солідарності".
Цю інформацію повідомив Януш Войцеховський, єврокомісар із питань сільського господарства, у своїй заяві 12 вересня.
У своєму виступі він підкреслив, що ЄС докладає зусиль для того, щоб українське зерно досягло країн, де воно найнеобхідніше. Водночас він зазначив, що обмеження експорту до п'яти країн ЄС було ефективним та сприяло стабілізації ринків цих країн.
Войцеховський закликав зберегти цей баланс та уникати хаосу, який може виникнути через односторонні рішення окремих країн. Він наголосив, що це може призвести до протестів та блокування доріг, що, на його думку, не буде корисним для України, особливо в умовах, коли чорноморські порти країни залишаються заблокованими.
Натомість єврокомісар запропонував збільшити експорт українського зерна через "коридори солідарності ЄС", що дозволить збільшити транзитні можливості до 4,7 мільйона тонн на місяць. Він також додав, що ЄС готовий запропонувати компенсацію українським компаніям за витрати на транзит зерна, щоб підтримати їхню конкурентоспроможність на світовому ринку.
Цю інформацію повідомив Януш Войцеховський, єврокомісар із питань сільського господарства, у своїй заяві 12 вересня.
У своєму виступі він підкреслив, що ЄС докладає зусиль для того, щоб українське зерно досягло країн, де воно найнеобхідніше. Водночас він зазначив, що обмеження експорту до п'яти країн ЄС було ефективним та сприяло стабілізації ринків цих країн.
Войцеховський закликав зберегти цей баланс та уникати хаосу, який може виникнути через односторонні рішення окремих країн. Він наголосив, що це може призвести до протестів та блокування доріг, що, на його думку, не буде корисним для України, особливо в умовах, коли чорноморські порти країни залишаються заблокованими.
Натомість єврокомісар запропонував збільшити експорт українського зерна через "коридори солідарності ЄС", що дозволить збільшити транзитні можливості до 4,7 мільйона тонн на місяць. Він також додав, що ЄС готовий запропонувати компенсацію українським компаніям за витрати на транзит зерна, щоб підтримати їхню конкурентоспроможність на світовому ринку.
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