ЄС підтверджує довгострокову підтримку України у Києві

15:26 02 жовтня Київ, Україна

На зустрічі міністрів закордонних справ Європейського Союзу у Києві підтверджено довгострокову підтримку України, як повідомляє агентство France-Presse 2 жовтня.



Ця подія припадає на період, коли виникли розбіжності серед членів ЄС щодо рівня підтримки України, особливо у світлі обмежених успіхів Збройних сил України (ЗСУ) у контрнаступі проти російських військ.

"Ми зібралися на цю історичну зустріч міністрів закордонних справ ЄС тут, в Україні, яка є кандидатом на вступ до ЄС", - заявив верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

Мета цієї зустрічі полягала у "вираженні нашої солідарності та підтримки українському народу", як додав він, зазначивши, що сама зустріч "не спрямована на ухвалення конкретних рішень та висновків".



Голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба назвав цей саміт важливим сигналом європейської підтримки для Києва.