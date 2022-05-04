ЄС планує замінити російський газ на постачання з Африки

Євросоюз має намір більше співпрацювати із країнами Африки
Щоб замістити імпорт російського газу та скоротити залежність від москви в енергетичній сфері майже на дві третини у 2022 році.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на проєкт документу ЄС.
У проєкті йдеться, що африканські країни, у тому числі Нігерія, Сенегал і Ангола, «мають значною мірою нереалізований потенціал у сфері зрідженого природного газу». Єврокомісія може ухвалити угоду, яка розширить співпрацю з постачання палива з цими країнами наприкінці травня, пише агентство.
Ще одна мета плану ЄС щодо збільшення імпорту газу з інших країн — домогтися реалізації угоди зі США, за якою вони у 2022 році поставлять до Євросоюзу 15 мільярдів додаткових кубометрів зрідженого газу, а потім до 2030 року щороку ввозитимуть близько 50 мільярдів кубометрів до 2030 року, зазначає Bloomberg.
Також ЄС має намір підписати меморандум про взаєморозуміння з Єгиптом та Ізраїлем, щоб збільшити постачання зрідженого газу до літа 2022 року та підтримати подвоєння пропускної спроможності «Південного газового коридору» (до 20 мільярдів кубометрів на рік), який забезпечує постачання з Азербайджану.
1 квітня президент володимир путін зобов'язав вести розрахунки за газ лише у рублях із країнами, які уряд визнав «недружніми». Він говорив, що у разі відмови від оплати у російській валюті «чинні контракти будуть зупинені».
Наприкінці квітня російська енергетична компанія "Газпром" припинила постачати газ болгарській компанії "Булгаргаз" та польській PGNiG, які відмовилися оплачувати сировину в рублях.
Після початку війни з Україною список «недружніх» країн розширився — 7 березня уряд вніс туди 48 держав. Серед них Україна, США, всі країни Євросоюзу, Великобританія, Нова Зеландія, Норвегія, Корея та інші. Більшість із них підтримали економічні санкції проти росії.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на проєкт документу ЄС.
У проєкті йдеться, що африканські країни, у тому числі Нігерія, Сенегал і Ангола, «мають значною мірою нереалізований потенціал у сфері зрідженого природного газу». Єврокомісія може ухвалити угоду, яка розширить співпрацю з постачання палива з цими країнами наприкінці травня, пише агентство.
Ще одна мета плану ЄС щодо збільшення імпорту газу з інших країн — домогтися реалізації угоди зі США, за якою вони у 2022 році поставлять до Євросоюзу 15 мільярдів додаткових кубометрів зрідженого газу, а потім до 2030 року щороку ввозитимуть близько 50 мільярдів кубометрів до 2030 року, зазначає Bloomberg.
Також ЄС має намір підписати меморандум про взаєморозуміння з Єгиптом та Ізраїлем, щоб збільшити постачання зрідженого газу до літа 2022 року та підтримати подвоєння пропускної спроможності «Південного газового коридору» (до 20 мільярдів кубометрів на рік), який забезпечує постачання з Азербайджану.
1 квітня президент володимир путін зобов'язав вести розрахунки за газ лише у рублях із країнами, які уряд визнав «недружніми». Він говорив, що у разі відмови від оплати у російській валюті «чинні контракти будуть зупинені».
Наприкінці квітня російська енергетична компанія "Газпром" припинила постачати газ болгарській компанії "Булгаргаз" та польській PGNiG, які відмовилися оплачувати сировину в рублях.
Після початку війни з Україною список «недружніх» країн розширився — 7 березня уряд вніс туди 48 держав. Серед них Україна, США, всі країни Євросоюзу, Великобританія, Нова Зеландія, Норвегія, Корея та інші. Більшість із них підтримали економічні санкції проти росії.
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