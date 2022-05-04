ЄС планує замінити російський газ на постачання з Африки

13:29 03 травня Київ, Україна

Євросоюз має намір більше співпрацювати із країнами Африки

 
Щоб замістити імпорт російського газу та скоротити залежність від москви в енергетичній сфері майже на дві третини у 2022 році.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на проєкт документу ЄС.

У проєкті йдеться, що африканські країни, у тому числі Нігерія, Сенегал і Ангола, «мають значною мірою нереалізований потенціал у сфері зрідженого природного газу». Єврокомісія може ухвалити угоду, яка розширить співпрацю з постачання палива з цими країнами наприкінці травня, пише агентство.

Ще одна мета плану ЄС щодо збільшення імпорту газу з інших країн — домогтися реалізації угоди зі США, за якою вони у 2022 році поставлять до Євросоюзу 15 мільярдів додаткових кубометрів зрідженого газу, а потім до 2030 року щороку ввозитимуть близько 50 мільярдів кубометрів до 2030 року, зазначає Bloomberg.

Також ЄС має намір підписати меморандум про взаєморозуміння з Єгиптом та Ізраїлем, щоб збільшити постачання зрідженого газу до літа 2022 року та підтримати подвоєння пропускної спроможності «Південного газового коридору» (до 20 мільярдів кубометрів на рік), який забезпечує постачання з Азербайджану.

1 квітня президент володимир путін зобов'язав вести розрахунки за газ лише у рублях із країнами, які уряд визнав «недружніми». Він говорив, що у разі відмови від оплати у російській валюті «чинні контракти будуть зупинені».

Наприкінці квітня російська енергетична компанія "Газпром" припинила постачати газ болгарській компанії "Булгаргаз" та польській PGNiG, які відмовилися оплачувати сировину в рублях.

Після початку війни з Україною список «недружніх» країн розширився — 7 березня уряд вніс туди 48 держав. Серед них Україна, США, всі країни Євросоюзу, Великобританія, Нова Зеландія, Норвегія, Корея та інші. Більшість із них підтримали економічні санкції проти росії.