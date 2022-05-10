ЄС планує створити в Україні близько 500 центрів надання адмінпослуг

11:11 08 грудня Київ, Україна

Адміністративні центри надання послуг в кількості 489 одиниць планує відкрити посольство ЄС в Україні. Проєкт буде реалізований в рамках європейської програми "ULEAD c Європою".

Про це повідомив посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас.

"За п'ять років активного впровадження напрямку по поліпшенню адміністративних послуг програма "ULEAD c Європою" досягла значних результатів: 562 громади з загальною кількістю населення близько 9,5 млн осіб стали партнерами по створенню центрів адміністративних послуг. До середини 2021 року створено 489 таких центрів за допомогою програми. 1300 точок доступу до адмінпослуг буде створено в найближчі роки", - сказав Маасікас на онлайн-конференції "Досягнення та виклики в сфері адміністративних послуг 2020-2021" у вівторок.

За його словами, програма "ULEAD c Європою" також підтримує інфраструктуру, в рамках програми створено систему електронної взаємодії "Трембіта", яка полегшує надання електронних послуг громадам та суб'єктам господарювання, і 124 сервіс-центри, підтримані програмою "ULEAD", отримали такий доступ.

"Якщо говорити про майбутнє в сфері поліпшення якості послуг, то ключові виклики такі: створення необхідної інфраструктури в громадах, передача функцій з надання послуг з районного рівня громадам. Тому ми закликаємо українську владу робити подальші кроки у розвитку доступних і якісних послуг відповідно до європейських стандартів. Зокрема, закликаємо прийняти законопроєкт 4383, він має на меті зробити плату за послуги прозорою і доступною. Це допоможе запобігти місцевій корупції і посилити прозорість", - підкреслив посол ЄС.

Крім того, зазначив Маасікас, ЄС закликає уряд України підтримати новостворені громади шляхом фінансування створення центрів надання адміністративних послуг для забезпечення доступу до послуг.