ЄС планує відключити від SWIFT нові російські банки

10:39 03 травня Київ, Україна





Раніше повідомлялося, що в рамках шостого пакета санкцій, роботу над яким проводить ЄС, від SWIFT, серед інших, відключать Сбербанк.



На початку березня Євросоюз у рамках санкцій щодо росії через вторгнення в Україну відключив від SWIFT сім російських банків — ВТБ, «Росія», «Открытие», Новікомбанк, Промзв'язокбанк, Радкомбанк та ВЕБ.РФ.



В рамках шостого пакету санкцій, крім іншого, обговорюється введення ембарго на імпорт російської нафти, проте проти нього виступають кілька країн, що залежать від російських енергоносіїв. Джерела Reuters, близькі до обговорення, повідомляли, що для цих країн може бути зроблено виключення або встановлено тривалий перехідний період для відмови від російської нафти.



Шостий пакет санкцій, як очікується, буде ухвалено на найближчому засіданні Ради ЄС із закордонних справ. Наступне планове засідання ради заплановано на 10 травня. Від міжнародної системи міжбанківських переказів SWIFT у рамках нових санкційних заходів буде відключено ще кілька російських банків. Про це оголосив Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ Жозеп Боррель Раніше повідомлялося, що в рамках шостого пакета санкцій, роботу над яким проводить ЄС, від SWIFT, серед інших, відключать Сбербанк.На початку березня Євросоюз у рамках санкцій щодо росії через вторгнення в Україну відключив від SWIFT сім російських банків — ВТБ, «Росія», «Открытие», Новікомбанк, Промзв'язокбанк, Радкомбанк та ВЕБ.РФ.В рамках шостого пакету санкцій, крім іншого, обговорюється введення ембарго на імпорт російської нафти, проте проти нього виступають кілька країн, що залежать від російських енергоносіїв. Джерела Reuters, близькі до обговорення, повідомляли, що для цих країн може бути зроблено виключення або встановлено тривалий перехідний період для відмови від російської нафти.Шостий пакет санкцій, як очікується, буде ухвалено на найближчому засіданні Ради ЄС із закордонних справ. Наступне планове засідання ради заплановано на 10 травня.

SWIFT - це глобальна система банківських комунікацій, що дозволяє переказувати гроші по всьому світу.