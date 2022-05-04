ЄС скасував засідання Ради асоціації Україна-Євросоюз

8 грудня в онлайн-форматі мало відбутися засідання Ради асоціації Україна-ЄС, однак Євросоюз прийняв рішення скасувати його проведення.
Про це з посиланням на джерело в Брюсселі повідомляє Deutsche Welle.
Засідання Ради асоціації Україна-ЄС мають намір провести в очному форматі, а не онлайн, відзначається, що така зустріч у віртуальному форматі була б неформальною, адже в ЄС будь-які формальні засідання на політичному рівні можуть проводитися тільки в очному форматі. І тільки тоді вони можуть приймати рішення.
На Раді асоціації ЄС представляє верховний представник із зовнішньої політики і безпеки, а Україну - прем'єр-міністр.
Засідання Ради асоціації Україна-ЄС мають намір провести в очному форматі, а не онлайн, відзначається, що така зустріч у віртуальному форматі була б неформальною, адже в ЄС будь-які формальні засідання на політичному рівні можуть проводитися тільки в очному форматі. І тільки тоді вони можуть приймати рішення.
На Раді асоціації ЄС представляє верховний представник із зовнішньої політики і безпеки, а Україну - прем'єр-міністр.
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