ЄС скасував засідання Ради асоціації Україна-Євросоюз

14:45 04 грудня Київ, Україна

8 грудня в онлайн-форматі мало відбутися засідання Ради асоціації Україна-ЄС, однак Євросоюз прийняв рішення скасувати його проведення.

Про це з посиланням на джерело в Брюсселі повідомляє Deutsche Welle.



Засідання Ради асоціації Україна-ЄС мають намір провести в очному форматі, а не онлайн, відзначається, що така зустріч у віртуальному форматі була б неформальною, адже в ЄС будь-які формальні засідання на політичному рівні можуть проводитися тільки в очному форматі. І тільки тоді вони можуть приймати рішення.



На Раді асоціації ЄС представляє верховний представник із зовнішньої політики і безпеки, а Україну - прем'єр-міністр.