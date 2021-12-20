ЄС засудив рішення Путіна позбавити кримчан права власності на землю

18:02 23 березень Київ, Україна

З 20 березня 2021 року, згідно з указом глави країни-агресора Володимира Путіна, "іноземним громадянам" заборонено володіти землею в більшості районів півострова.

При цьому станом на квітень 2020 року понад 11 тисяч ділянок, які підпадають під його дію, належали "іноземцям", більшість з яких - громадяни України.

Європейський Союз засудив указ президента Володимира Путіна, така інформація міститься в заяві представника ЄС, повний текст якої оприлюднено на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

«20 березня 2021 року, через рік після прийняття, набув чинності указ російського президента, який приєднує більшу частину Криму і Севастополь до переліку прикордонних територій Російської Федерації, в яких негромадянам Росії не дозволено мати власність на землю. Європейський Союз не визнає незаконну анексію Кримського півострова Росією, що є очевидним порушенням міжнародного права. Таким чином, ЄС не визнає цей указ і вважає його введення в дію ще однією спробою силою інтегрувати незаконно анексований Крим в Росію», - йдеться в документі.

У заяві ЄС ще раз підтвердив стійку позицію, що Крим є частиною України. У цій частині російський декрет також виступає порушенням міжнародного гуманітарного права, оскільки є ще одним кроком з нав'язування російського громадянства жителям півострова. Це стає причиною довільного позбавлення людей власності.

«Європейський Союз закликає Росію зупинити всі порушення міжнародного законодавства на Кримському півострові. Європейський Союз є непохитним у підтримці незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів», - йдеться в документі.

Як говориться в заяві офіційного представника, ЄС підтримує дипломатичні зусилля України, спрямовані на відновлення територіальної цілісності, і буде продовжувати політику невизнання незаконної анексії Кримського півострова, в тому числі - шляхом застосування обмежувальних заходів.