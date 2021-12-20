ЄС засудив рішення Путіна позбавити кримчан права власності на землю

З 20 березня 2021 року, згідно з указом глави країни-агресора Володимира Путіна, "іноземним громадянам" заборонено володіти землею в більшості районів півострова.
При цьому станом на квітень 2020 року понад 11 тисяч ділянок, які підпадають під його дію, належали "іноземцям", більшість з яких - громадяни України.
Європейський Союз засудив указ президента Володимира Путіна, така інформація міститься в заяві представника ЄС, повний текст якої оприлюднено на сайті Європейської служби зовнішніх дій.
У заяві ЄС ще раз підтвердив стійку позицію, що Крим є частиною України. У цій частині російський декрет також виступає порушенням міжнародного гуманітарного права, оскільки є ще одним кроком з нав'язування російського громадянства жителям півострова. Це стає причиною довільного позбавлення людей власності.
Як говориться в заяві офіційного представника, ЄС підтримує дипломатичні зусилля України, спрямовані на відновлення територіальної цілісності, і буде продовжувати політику невизнання незаконної анексії Кримського півострова, в тому числі - шляхом застосування обмежувальних заходів.
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