ЄС засудив і закликав РФ звільнити затриманих у Криму Єсипенка, Аблямітова і Довгополу

19:42 30 березень Київ, Україна

Європейський Союз стурбований порушеннями Росією прав людини на Кримському півострові, і вимагає негайного звільнення недавно заарештованих Єсипенка, Аблямітова і Довгополої.



Про це написав у Twitter посол ЄС в Україні Матті Маасікас.

"Останні тривалі вироки Меджиту Аблямітову і Галині Довгополій, і затримання Владислава Єсипенка, фрілансера "Радіо Свобода", ілюструють страшну ситуацію з правами людини в Криму, незаконно анексованому Росією. Ми засуджуємо ці дії і закликаємо негайно звільнити їх", - написав Маасікас.

Нагадаємо, про затримання Єсипенка стало відомо 12 березня. Його і ще одну учасницю акції на честь дня народження Шевченка - Єлизавету Павленко - затримали на Ангарському перевалі. 16 березня ФСБ РФ заявила, що Єсипенко нібито збирав інформацію за завданням української розвідки, а також виготовив саморобний вибуховий пристрій. У Службі зовнішньої розвідки України затримання Єсипенка назвали пропагандистською акцією напередодні річниці окупації.



Підконтрольний Росії Кіровський районний суд в Криму 23 березня приговорив Меджита Аблямітова до 6 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з обмеженням свободи на 1 рік за звинуваченням в участі в батальйоні ім. Номана Челібіджіхана за частиною 2 статті 208 Кримінального кодексу Росії.



24 березня до колонії суворого режиму засудили пенсіонерку Галину Довгополу, обвинувачену в "державній зраді". Кримінальна справа розглядалася в закритому режимі, в зв'язку з тим, що "в матеріалах справи містилися відомості, що становлять державну таємницю".